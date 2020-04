US-Anleihen: Leichte Verluste zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn leicht gefallen.



Die anhaltende Erholung am Ölmarkt sorgte für Beruhigung an den Finanzmärkten.

Weiterhin wird das Geschehen durch die Auswirkungen der Corona-Krise dominiert. Diese zeigen sich auch zunehmend in realwirtschaftlichen Daten. So sind die Auftragseingänge für langlebige Güter im März deutlich gefallen. Der Rückgang war noch stärker als erwartet. Im weiteren Handelsverlauf wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan für den Monat April veröffentlicht. Es handelt sich allerdings nur um eine zweite Schätzung.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 100 9/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,216 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,375 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere verloren 3/32 Punkte auf 108 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,610 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 13/32 Punkte auf 120 3/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,193 Prozent./jsl/bgf/jha/