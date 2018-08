US-Anleihen: Leichte Kursgewinne am langen Ende nach Powell-Äußerungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nur in den längeren Laufzeiten ein wenig vom Fleck gekommen.



Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 32/32 Punkte und rentierten mit 2,62 Prozent. Fünfjährige Anleihen traten bei 100 4/32 Punkten auf der Stelle. Ihre Rendite betrug 2,72 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere legten um 1/32 Punkt auf 100 14/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,82 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 5/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,97 Prozent.

Die länger laufenden Papiere machten damit anfängliche Verluste wett. Ein wenig Rückendwind lieferten dabei Äußerungen des US-Zentralbankchef Jerome Powell während der jährlichen Notenbankkonferenz im US-amerikanischen Jackson Hole. Er signalisierte weitere Zinsschritte, aber in weiterhin graduellen Schritten./mis/he