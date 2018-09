US-Anleihen: Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im späten Handel leicht zugelegt.



Dem standen Verluste an den US-Aktienmärkten gegenüber, vor allem an der Technologiebörse Nasdaq, wo die Kurse den dritten Tag in Folge fielen.

Neue Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Überzeugen konnte der Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor, der im August die Erwartungen deutlich übertraf. Dagegen blieb laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP die Beschäftigtenzahl in der Privatwirtschaft im August hinter den Erwartungen zurück. Auch die Produktivität der US-Wirtschaft konnte im zweiten Quartal die Prognosen von Volkswirten nicht erfüllen. Positiv überraschten wiederum die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die in der vergangenen Woche auf den niedrigsten Stand seit dem Jahr 1969 gefallen sind.

Die Kurse zweijähriger Staatsanleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,637 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,747 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,877 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 13/32 Punkte auf 98 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,054 Prozent./bek/jha/