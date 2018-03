US-Anleihen: Leichte Gewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Lediglich in den sehr langen Laufzeiten legten die Kurse etwas stärker zu. Neue Konjunkturdaten sendeten nur wenige frische Impulse. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt fielen ein weiteres Mal sehr gut aus, währen das von der US-Notenbank präferierte Inflationsmaß PCE nur leicht anzog. Daten zu den Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte lagen im Rahmen der Erwartungen.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,28 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen 1/32 Punkte höher bei 99 18/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 13/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 3,0 Prozent./bgf/jkr/he