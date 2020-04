US-Anleihen mit Kursverlusten in fast allen Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Anleihen haben am Freitag größtenteils nachgegeben.



In den USA gibt es erste zaghafte Schritte in Richtung einer Wiederaufnahme der wirtschaftlichen Aktivität. Zudem gibt es vage Hoffnung auf eine mögliche Behandlung von Corona-Patienten durch ein Mittel des US-Biotechkonzerns Gilead Sciences .

Wirklich belastet hatten diese Nachrichten die Festverzinslichen anfangs zwar nicht, Anleger tendierten dann aber letztlich doch zu risikoreicheren Anlagen wie Aktien. So legten an der New Yorker Börse die Standardwerte kräftig zu.

Veröffentlicht wurde in den USA zudem der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren, der im März deutlich fiel. Der Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 6,7 Prozent gesunken, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Freitag in Washington mit. Analysten hatten allerdings einen noch stärkeren Rückgang um 7,2 Prozent prognostiziert. Der Sammelindex setzt sich aus zehn Indikatoren zusammen. Dazu zählen unter anderem die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Neuaufträge in der Industrie, das Verbrauchervertrauen und die Baugenehmigungen.

Zweijährige Anleihen verharrten zuletzt auf 100 11/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,204 Prozent. Fünfjährige Papiere sanken um 1/32 Punkt auf 100 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,361 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 108 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,650 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1 1/32 Punkte auf 118 9/32 Punkte und rentierten mit 1,261 Prozent./jkr/ssc/jha/ajx/he