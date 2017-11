US-Anleihen mit Kursverlusten - US-Wachstumsdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch Kursverluste verzeichnet.



Marktbeobachter erklärten den Verkaufsdruck mit jüngsten US-Konjunkturdaten. So hatte die US-Regierung ein überraschend starkes Wirtschaftswachstum im dritten Quartal gemeldet.

Für die Sommermonate Juli bis September war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um auf das Jahr hochgerechnet 3,3 Prozent zum Vorquartal gestiegen. Eine erste Schätzung hatte nur einen Anstieg um annualisiert 3,0 Prozent ergeben. Analysten hatten zwar mit einer Korrektur gerechnet, waren aber nur von einem Wachstum von 3,2 Prozent ausgegangen. Hinzu kamen am Mittwoch positive Signale vom US-Immobilienmarkt, wo die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Oktober deutlich stärker gestiegen waren als erwartet.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,76 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen um 5/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,09 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere rutschten um 13/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,37 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um einen ganzen und 4/32 Punkte auf 98 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,81 Prozent./ajx/she