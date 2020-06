US-Anleihen: Kursverluste in fast allen Laufzeiten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag in fast allen Laufzeiten ihre Verluste ausgeweitet.



Das Umfeld bleibt für die als sicher geltenden Papiere weiter schwierig, auch wenn sich die Aktienmärkte an diesem Donnerstag nach ihrer jüngsten Rally nun eine Verschnaufpause gönnten.

Einige Konjunkturdaten waren zuletzt besser als erwartet ausgefallen und hatten die Hoffnung auf eine recht schnelle wirtschaftliche Erholung von der Virus-Krise geweckt. Derweil setzt die Corona-Pandemie dem US-Arbeitsmarkt weiter zu. In der Woche bis einschließlich 30. Mai hatten knapp 1,9 Millionen Menschen einen Erstantrag auf Arbeitslosenhilfe gestellt.

Zweijährige Anleihen verharrten zuletzt bei 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,192 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte nach. Ihre Rendite betrug 0,400 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen büßten 21/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 0,817 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 2 3/32 Punkte auf 91 5/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,623 Prozent./la/jsl/zb/ajx/he