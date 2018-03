US-Anleihen: Kursverluste - Handelskonflikt verunsichert nicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gefallen.



US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstagabend ein Dekret unterzeichnet, das vorsieht, China mit Strafzöllen zu belegen. Damit zeichnet sich ein Handelskonflikt ab. Allerdings sollen zunächst in den nächsten 60 Tagen Details ausgearbeitet werden. Es besteht also noch Spielraum für Verhandlungen. Schließlich wurde ja auch die EU zunächst von Stahl- und Aluminiumzöllen ausgenommen.

Trump will zudem ein Veto gegen das vom Kongress verabschiedete Ausgabengesetz erwägen. Dies bewegte den Markt zunächst nicht. Unterzeichnet Trump das Paket nicht, droht in der Nacht zu Samstag ein "Shutdown" der Regierung, also ein Stillstand der Regierungsgeschäfte wegen Geldmangels.

Belastet wurden die Anleihekurse von robusten Industriedaten. Der Auftragseingang für langlebige Güter ist im Februar deutlich stärker gestiegen als erwartet. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zu den Verkäufen neuer Häuser veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stagnierten mit 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,279 Prozent. Fünfjährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,626 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verloren 4/32 Punkte auf 99 6/32 Punkte. Sie rentierten 2,841 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 15/32 Punkte auf 98 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,087 Prozent./jsl/bgf/jha/