US-Anleihen: Kursverluste - Freundliche Aktienmärkte erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gefallen.



Die freundlich erwartete Eröffnung an den US-Aktienmärkten drückte auf die Kurse der als sicher geltenden Staatsanleihen. Überwiegend positiv aufgenommene Unternehmenszahlen sorgten für Zuversicht und belasteten die Festverzinslichen. Im weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zum Häusermarkt veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,639 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 2/32 Punkte auf 99 1/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,830 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 7/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,965 Prozent. Londbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 4/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 3,098 Prozent./jsl/tos/jha/