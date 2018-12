US-Anleihen: Kursverluste - Aktienmarkt freundlich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gefallen.



Händler verwiesen auf Kursgewinne am Aktienmarkt, die die Attraktivität der Festverzinslichen schmälerten.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,571 Prozent. Fünfjährige Anleihen fielen ebenfalls um 1/32 Punkt auf 101 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,584 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 103 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,747 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 10/32 Punkte auf 107 5/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 3,009 Prozent./he