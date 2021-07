US-Anleihen: Kursgewinne zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet.



Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,07 Prozent auf 132,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,47 Prozent.

Neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt fielen robust aus, belasteten sichere Anlagen aber zunächst nicht. Die Zahlen zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gelten als guter Indikator für die kurzfristige Entwicklung am Arbeitsmarkt. An diesem Freitag stellt die Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht vor.

Im weiteren Verlauf richtet sich die Aufmerksamkeit auf den ISM-Indikator für die Industrie. Der Einkaufsmanagerindex ist ein Gradmesser für das gesamtwirtschaftliche Wachstum. Außerdem werden Daten vom Immobilienmarkt erwartet./bgf/la/jha/