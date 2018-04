US-Anleihen: Kursgewinne - Trump-Drohungen verunsichern

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich zugelegt.



US-Präsident Donald Trump kündigte über den Kurznachrichtendienst Twitter Militärschläge gegen Syrien an und drohte Russland. Dies stützte die als sicher geltenden Staatsanleihen.

"Russland hat geschworen, alle Raketen abzuschießen, die auf Syrien abgefeuert werden. Mach' Dich bereit, Russland, denn sie werden kommen (...)", schrieb Trump. Die Raketen seien "schön und neu und 'smart'". Der russische Botschafter im Libanon, Alexander Sassypkin, hatte zuvor erklärt, dass Russland jegliche US-Rakete auf syrischem Hoheitsgebiet abfangen werde. Laut Trump sind die Beziehungen mit Russland so schlecht wie noch nie.

Zudem sind die Verbraucherpreise in den USA im März im Monatsvergleich überraschend gesunken. Sie gaben um 0,1 Prozent zum Vormonat nach, während Experten mit einer Stagnation gerechnet hatten. Die Jahresrate legte im März jedoch wie erwartet von 2,2 Prozent im Vormonat auf 2,4 Prozent zu. Volkswirte machen Basiseffekte für den Anstieg verantwortlich.

Die US-Notenbank Fed strebt eine Inflationsrate von zwei Prozent an, orientiert sich aber an einem anderen Preisindex. Zuletzt hatte die US-Notenbank den Leitzins am 21. März angehoben. An den Finanzmärkten werden zwei weitere Leitzinserhöhungen im laufenden Jahr erwartet. Am Abend wird die Fed ihr Protokoll zur jüngsten Sitzung veröffentlichen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,291 Prozent. Fünfjährige Papiere kletterten um 5/32 Punkte auf 99 18/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,591 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 11/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,761 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 28/32 Punkte auf 100 14/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,976 Prozent./jsl/bgf/das