US-Anleihen: Kursgewinne bei Langläufern - Konflikt USA/China verschärft sich

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen mit längeren Laufzeiten haben am Mittwoch im späten Handel leicht zugelegt.



Wieder zunehmende Spannungen zwischen den USA und China sorgten für Verunsicherung und stützten die als sicher geltenden Bonds. Die Kursgewinne hielten sich aber in engen Grenzen.

Die USA haben die Schließung des chinesischen Konsulats in der texanischen Stadt Houston angeordnet. Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin sprach am Mittwoch vor der Presse in Peking von einem "ungeheuerlichen und ungerechtfertigten Schritt". Berichten zufolge erwägt China im Gegenzug die Schließung des US-Konsulats in Wuhan.

Daten vom US-Häusermarkt blieben derweil leicht hinter den Erwartungen zurück. Die Verkäufe bestehender Häuser erholten sich im Juni zwar deutlich von ihrem jüngsten Einbruch, jedoch nicht ganz so stark wie Analysten prognostiziert hatten.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,145 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,268 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,597 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 12/32 Punkte auf 98 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,293 Prozent./bek/he