US-Anleihen: Kursgewinne zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag zu Handelsbeginn gestiegen.



In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Die Kursverluste an den Aktienmärkten zu Handelsbeginn stützten etwas die Festverzinslichen. Insgesamt fehlte es dem Markt jedoch an Impulsen. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden nicht veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen stagnierten bei 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,350 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 2/32 Punkte auf 99 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,312 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 5/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,504 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 7/32 Punkte auf 101 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,917 Punkte./jsl/jkr/mis