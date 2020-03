US-Anleihen: Kursgewinne - Finanzmärkte bleiben nervös

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



Die Angst vor wirtschaftlichen Folgen der Ausbreitung des Coronavirus dominiert nach wie vor das Marktgeschehen. In allen Laufzeitbereichen fielen zu Handelsbeginn die Renditen.

Händler verwiesen auf die zu Handelsbeginn erwarteten deutlichen Verluste am New Yorker Aktienmarkt. Die Finanzmärkte bleiben nervös. Details zu den von US-Präsident Donald Trump angekündigten Konjunkturmaßnahmen gegen die Coronavirus-Folgen fehlten bislang, bemängelten Marktbeobachter.

Auch eine mögliche weitere Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank Fed dürfte laut Experten kaum zu einem Stimmungsumschwung beitragen. Die Zinssenkung in der vergangenen Woche war an den Märkte verpufft. Zudem sind die Ölpreise wieder unter Druck geraten. Die niedrigen Ölpreise stellen eine Belastung für die US-Frackingindustrie dar. Viele Frackingunternehmen leiden unter einer hohen Verschuldung.

Zweijährige Anleihen stiegen um 6/32 Punkte auf 101 10/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,436 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 14/32 Punkte auf 102 22/32 Punkte. Sie rentierten bei 0,574 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen legten um 29/32 Punkte auf 107 16/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,711 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 13/32 Punkte auf 119 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,229 Prozent./jsl/jkr/jha/