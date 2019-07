US-Anleihen: Kurse leicht im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach Kursverlusten vom Freitag wieder stabilisiert.



Im Gegenzug fielen die Renditen leicht. Am Freitag hatte der US-Arbeitsmarktbericht für Bewegung an den Märkten gesorgt.

Die Daten zeigten insgesamt ein optimistisches Bild vom Jobmarkt, was die Staatspapiere fallen lies. Die Beschäftigung war im Juni deutlich stärker gestiegen als erwartet. Damit wurden Rezessionsängste in den USA gedämpft. Für die US-Notenbank (Fed) wäre nun eine geldpolitische Pause im Grunde das Gebot der Stunde, denn nach einer Rezession sähen diese Arbeitsmarktdaten nun gar nicht aus, schrieb Analyst Bernd Krampen von der Landesbank NordLB.

In dieser Woche wollen die USA und China zudem ihre Handelsgespräche fortsetzen. "Mit einer schnellen Lösung ist nicht zu rechnen, zumal es Differenzen gibt, die schwer auszuräumen sind", schrieb Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 17/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,858 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 1/32 Punkt auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,823 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen zogen um 3/32 Punkte auf 103 3/32 Punkte an. Sie rentierten mit 2,023 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 20/32 Punkte auf 107 17/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,513 Prozent./elm/jkr/he