US-Anleihen: Kurse geben zu Handelsstart nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind zu Handelsbeginn am Donnerstag gefallen.



In allen Laufzeitbereichen stiegen im Gegenzug die Renditen.

US-Arbeitsmarktdaten waren überraschend positiv ausgefallen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken auf den tiefsten Stand seit fast 50 Jahren. Sie gelten als Indikator für die kurzfristige Entwicklung des Arbeitsmarktes.

Am Vortag hatte die US-Notenbank Fed ihre abwartende Haltung bestätigt. Sie will ihren Leitzins zunächst unverändert beibehalten. Infolgedessen waren die Kurse der Anleihen noch gestiegen.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,352 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren um 5/32 Punkte auf 99 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,306 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 8/32 Punkte auf 101 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,493 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 13/32 Punkte auf 101 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,912 Punkte./elm/bgf/jha/