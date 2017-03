US-Anleihen: Kurse fallen - Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag weiter gefallen.



Händler verwiesen auf die gestiegene Wahrscheinlichkeit einer US-Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed noch in diesem Monat.

In der Nacht zum Donnerstag hatte auch das Direktoriumsmitglied der Fed, Lael Brainard, Hinweise für eine Anhebung des Leitzinses bei der nächsten Zinssitzung Mitte März gegeben. Zuvor hatten bereits andere Notenbanker ähnliche Signale gesendet.

Ein überraschender Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche konnte den Kursen keine nennenswerten Impulse verleihen.

Zweijährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 20/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,32 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 6/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,03 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere gaben um 11/32 Punkte auf 97 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 17/32 Punkte auf 98 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,09 Prozent./ajx/he