US-Anleihen: Kurs legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag die Gewinne ausgebaut.



Konjunkturdaten sind unverändert trist und stützen die Festverzinslichen. So fiel die Stimmung der US-Verbraucher im April angesichts der Zuspitzung der Corona-Krise auf den niedrigsten Stand seit 2014. Es war zugleich der stärkste monatliche Rückgang des Indikators seit 1973.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 26/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,207 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 6/32 Punkte auf 100 1/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,370 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 15/32 Punkte auf 108 13/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,613 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 1 9/32 Punkte auf 119 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,208 Prozent./bek/he