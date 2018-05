US-Anleihen: Knapp im Minus nach Trumps Iran-Entscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach dem beschlossenen US-Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran mit leichten Verlusten präsentiert.



US-Präsident Donald Trump kündigte an, die ausgesetzten Sanktionen gegen Iran wieder in Kraft setzen zu wollen, ohne Details zum Umfang und zeitlichen Rahmen zu nennen.

Zweijährige Anleihen sanken um 1/32 auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,51 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 3/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,81 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 4/32 Punkte auf 98 5/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,97 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 1/32 auf 97 19/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,13 Prozent./edh/jsl/he