US-Anleihen: Kaum verändert zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag wenig bewegt.



Die zu Handelsbeginn veröffentlichten Konjunkturdaten aus den USA gaben dem Markt keine klare Richtung.

Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich in der vergangenen Woche stärker als erwartet entspannt. In der Woche bis 29. August stellten 881 000 Menschen erstmals einen Antrag auf Arbeitslosenhilfe. Die Zahl sinkt damit auf den niedrigsten Stand sei Mitte März. Damals hatte sich die Corona-Krise massiv verschärft. Das amerikanische Handelsbilanzdefizit hat sich im Juli hingegen stärker als erwartet ausgeweitet. Die Einfuhren stiegen deutlich stärker als die Ausfuhren.

Im weiteren Handelsverlauf steht noch der Einkaufsmanagerindex ISM für die Dienstleister auf dem Programm. Der ISM-Index wird in den Vereinigten Staaten stärker beachtet als der wesentlich jüngere Markit-Indikator. Experten erwarten eine leichte Eintrübung.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,131 Prozent. Fünfjährige Papiere stagnierten bei 100 Punkten. Sie rentierten mit 0,247 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen verharrten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,646 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 3/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,374 Prozent./jsl/jkr/jha/