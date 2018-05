US-Anleihen: Kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Nahezu bewegungslos haben sich die Kurse von US-Staatsanleihen am Montag im Verlauf präsentiert.



Dem Markt fehlte es an größeren Impulse, sagten Händler.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,50 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,78 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen blieben bei 98 10/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,95 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 2/32 Punkte auf 97 22/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 3,12 Prozent./edh/he