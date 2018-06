US-Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch stabil in den Handel gegangen.



In allen Laufzeiten bewegten sich die Kurse kaum. Am Markt war von fehlenden Impulsen die Rede. Zahlen zur Leistungsbilanz im ersten Quartal fanden am Markt wenig Beachtung. Auch die freundlich erwartete Börse konnte am Anleihemarkt nicht belasten.

Im weiteren Handelsverlauf stehen noch Zahlen vom Immobilienmarkt auf der Agenda. In Europa nimmt der Vorsitzende der US-Zentralbank, Jerome Powell, an einer Diskussionsrunde mit anderen Notenbankchefs teil. Möglicherweise sorgen seine Äußerungen für Kursbewegung.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,55 Prozent. Fünfjährige Anleihen lagen ebenfalls unverändert auf 99 28/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,77 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen fielen geringfügig um 1/32 Punkte auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,90 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stagnierten auf 101 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,03 Prozent./bgf/jsl/jha/