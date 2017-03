US-Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag kaum bewegt in den Handel gegangen.



Starke Impulse gab es zunächst nicht. Auch die schwach erwartete Börseneröffnung konnte am Rentenmarkt nicht wesentlich bewegen. An Konjunkturdaten stehen im Handelsverlauf Auftragsdaten aus der US-Industrie an.

Zweijährige Anleihen standen unverändert bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,30 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten auf 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,0 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Papiere lagen ebenfalls unverändert bei 97 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,48 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen leicht um 2/32 Punkte auf 98 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,07 Prozent./bgf/jsl/stb