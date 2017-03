US-Anleihen: Kaum Bewegung vor Parlamentsabstimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Donnerstag vor einer mit Spannung erwarteten Abstimmung im Repräsentantenhaus kaum bewegt.



Im Parlament wird über eine Gesundheitsreform abgestimmt, wobei eine republikanische Mehrheit nicht gesichert scheint. Die drohende Abstimmungsniederlage hatte in den vergangenen Tagen Zweifel an der Fähigkeit der neuen Regierung unter Donald Trump genährt, andere Vorhaben wie eine Steuerreform auf den Weg zu bringen. Die Stimmung an den Finanzmärkten hatte darunter sichtlich gelitten.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 24/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,25 Prozent. Fünfjährige Papiere lagen ebenfalls unverändert bei 99 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,94 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen stagnierten bei 98 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,40 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren lagen unverändert bei 99 20/32 Punkten. Sie rentierten mit 3,02 Prozent./bgf/tos/jha/