US-Anleihen: Kaum Bewegung nach Fed-Sitzung - Longbonds geben nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch im späten Handel kaum bewegt.



Lediglich Longbonds erlitten Verluste, nachdem sie am Vortag noch kräftig zugelegt hatten. Eine zuversichtliche Stimmung an den New Yorker Börsen bremste die Festverzinslichen. Die Ergebnisse der Sitzung der US-Notenbank Fed hatte hingegen wenig Einfluss auf die Notierungen.

Die Fed hat ihren Leitzins wie erwartet nicht angetastet. Dieser verharrt in einer Spanne von null bis 0,25 Prozent, wie die Fed am Mittwoch nach ihrer Zinssitzung in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einhellig mit dieser Entscheidung gerechnet. Fed-Chef Jerome Powell sagte, die Notenbank und die Politik müssten ihre Unterstützung in der Corona-Krise wahrscheinlich ausweiten.

Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal wegen der Coronavirus-Pandemie so stark geschrumpft wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Von Januar bis einschließlich März ging die Wirtschaftsleistung auf das Jahr hochgerechnet im Vergleich zum Vorquartal um 4,8 Prozent zurück. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 4,0 Prozent gerechnet. Inzwischen warnen Experten aber, dass den USA der stärkste Wachstumseinbruch seit der Weltwirtschaftskrise vor fast 100 Jahren drohe.

Die Kurse zweijähriger Anleihen stiegen zuletzt um 1/32 Punkt auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,195 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 2/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,359 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 108 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,624 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 31/32 Punkte auf 118 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,239 Prozent./bek/he