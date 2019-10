US-Anleihen: Kaum Bewegung vor Brexit-Abstimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag nur wenig bewegt.



Überwiegend legten die Kurse etwas zu, während die Wall Street etwas unter Druck geriet. Insgesamt aber war am Anleihenmarkt von fehlenden Impulsen die Rede.

Am Samstag findet sich das britische Parlament zu einer Sondersitzung zusammen, um über den Brexit-Kompromiss zwischen der britischen Regierung und der Europäischen Union abzustimmen. Der Ausgang ist aufgrund der Mehrheitsverhältnisse ungewiss. Sollte das Parlament den Kompromiss ablehnen, droht Ende Oktober ein ungeregelter Brexit, der als wirtschaftsschädlich gilt.

Zweijährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,574 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 3/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,558 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rückten um 1/32 Punkt auf 98 29/32 Punkte vor. Sie rentierten mit 1,747 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben dagegen um 7/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,244 Prozent./la/he