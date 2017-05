US-Anleihen: Ins Minus gedreht - Wall Street schleppt sich weiter nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag ins Minus gedreht.



Im Gegenzug legten die Renditen etwas zu. Börsianer begründeten die Verluste mit den moderaten Gewinnen an der Wall Street, die nach einem verhaltenen Start den zuletzt eher enttäuschenden Konjunkturdaten trotzte und mühsam an ihre jüngste Erholung anknüpfte. Insofern seien die sicheren Staatspapiere kaum gefragt gewesen.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,307 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 100 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,833 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere fielen um 9/32 Punkte auf 100 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,287 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren büßten 24/32 Punkte auf 100 31/32 Punkte ein. Sie rentierten mit 2,951 Prozent./la/he