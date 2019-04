US-Anleihen: Gewinne trotz starker Wachstumsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatspapieren haben am Freitag im späten Handel die Aufschläge aus dem frühen Anleihegeschäft gehalten.



In allen Laufzeitbereichen gaben die Renditen nach.

Das starke Wirtschaftswachstum in den USA im ersten Quartal belastete die Anleihen nicht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) hatte mit 3,2 Prozent deutlich stärker zugelegt als erwartet. Volkswirte hatten lediglich ein Wachstum von 2,3 Prozent erwartet. Commerzbank-Volkswirt Christoph Balz verwies jedoch auf die enttäuschende inländische Nachfrage. Dies liege vor allem an der anhaltenden Konsumflaute. Über die Hälfte des Wachstums sei auf den volatilen Außenhandel und den Lageraufbau zurückzuführen.

Zweijährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,286 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 5/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,293 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 8/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,504 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 10/32 Punkte auf 101 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,926 Prozent./jsl/bek/he