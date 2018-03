US-Anleihen: Gewinne nach durchwachsen Konjunkturdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag den verkürzten Handel vor Ostern mit Gewinnen beendet.



Vor allem in den sehr langen Laufzeiten ging es kräftig nach oben. Die jüngsten US-Konjunkturdaten fielen eher durchwachsen aus, so dass die als sicher geltenden Papiere gefragt waren.

In der Region Chicago hatte sich das Geschäftsklima im März deutlich eingetrübt. Zudem war die Stimmung der Verbraucher in diesem Monat zwar auf einen 14-jährigen Höchststand gestiegen, allerdings fiel die Aufhellung nicht so stark aus wie zunächst gedacht.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkt auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,266 Prozent. Fünfjährige Anleihen standen 5/32 Punkte höher bei 99 22/32 Punkten. Sie rentierten mit 2,562 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 11/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,739 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 30/32 Punkte auf 100 16/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 2,974 Prozent./la/he