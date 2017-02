US-Anleihen: Gewinne dank Verlusten an den Aktienmärkten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt.



Verluste an vielen europäischen Aktienmärkten und an der Wall Street hätten für Auftrieb gesorgt, hieß es von Marktbeobachtern. Insofern seien die als sicher geltenden Papiere gefragt gewesen. Kurz vor dem Wochenende sprachen die Börsianer aber von einem ansonsten insgesamt impulsarmen Handel.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,190 Prozent. Fünfjährige Papiere legten um 4/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,907 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 7/32 Punkte auf 98 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,422 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 13/32 Punkte auf 99 15/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,027 Prozent./la/he