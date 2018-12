US-Anleihen: Gewinne - Huawei-Affäre stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag teils deutlich zugelegt.



Nach der Handelspause zur Wochenmitte sorgte spürbarer Pessimismus im Handelsstreit zwischen den USA und China für Aufwind. Auslöser war die Verhaftung der Huawei-Finanzchefin in Kanada auf Geheiß der USA. Der Vorfall löste Zweifel an der jüngsten Annäherung im Handelskonflikt aus, die zuvor die Börsen gestützt hatte. Entsprechend gefragt waren die als sicher geltenden Papiere.

Als Folge der neuerlichen Skepsis gehen die Zinserwartungen an die US-Notenbank wieder zurück. Wie aus Terminkontrakten hervorgeht, beginnen die Marktteilnehmer zu zweifeln, ob die Fed im kommenden Jahr überhaupt nochmal ihren Leitzins erhöhen wird. Seit Ende 2015 hat die Notenbank die Zinsen in acht Schritten auf aktuell 2,0 bis 2,25 Prozent angehoben. Für Mitte Dezember wird mit einer weiteren Anhebung um 0,25 Prozentpunkte gerechnet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,754 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 6/32 Punkte auf 100 19/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,743 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen zogen um 12/32 Punkte auf 102 6/32 Punkte an und rentierten mit 2,869 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren kletterten um 26/32 Punkte auf 104 22/32 Punkte in die Höhe. Sie rentierten mit 3,132 Prozent./la/jha/