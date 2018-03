US-Anleihen: Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag erholt.



Die Verbraucherstimmung in den USA hatte sich im März überraschend eingetrübt.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,270 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten um 10/32 auf 100 7/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,574 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen 20/32 auf 99 23/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,779 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 1 4/32 auf 99 14/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,027 Prozent./ag/he