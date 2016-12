US-Anleihen: Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im Handelsverlauf gestiegen.



Marktteilnehmer verwiesen auf die etwas eingetrübte Stimmung am Aktienmarkt, die den Appetit auf als sicher empfundene Anlagen gestützt habe.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,258 Prozent. Fünfjährige Papiere gewannen 8/32 Punkte auf 98 26/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,003 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 13/32 Punkte auf 95 17/32 Punkte und rentierten mit 2,512 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren kletterten um 26/32 Punkte auf 95 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 3,090 Prozent./he/ck/he