US-Anleihen: Deutliche Kursgewinne - Unsicherheit bleibt hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen.



In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten ist weiter groß. Der Handelsstreit zwischen den USA und China sorgt weiterhin für Nachfrage bei den als sicher geltenden Anleihen. US-Präsident Donald Trump schlug beim Bemühen, die heimische Wirtschaft besser vor Risiken durch Investitionen aus China zu schützen, zwar einen vorsichtigeren Kurs ein. Das Weiße Haus setzt vorerst auf eine Modernisierung bereits bestehender Regeln. Die Anleihekurse wurden jedoch nur kurzzeitig gedrückt.

Die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter sind im Mai weniger gefallen als befürchtet. Der gesamte Auftragseingang hatte 0,6 Prozent unter dem Vormonatsniveau gelegen. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um 1,0 Prozent erwartet.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,516 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 4/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,719 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere stiegen um 9/32 Punkte auf 100 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,844 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 24/32 Punkte auf 102 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,987 Prozent./jsl/bgf/he