US-Anleihen: Deutliche Gewinne - Furcht vor wirtschaftlicher Abkühlung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch deutlich gestiegen.



In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen. Im zehnjährigen Laufzeitbereich nährte sie sich immer mehr der Marke von zwei Prozent an. Zuletzt hatte die Rendite Ende 2016 unter diesem Niveau gelegen.

Die als sicher geltenden US-Bonds waren gefragt. Auch weltweit legten die Kurse von Staatspapieren zu. Als eine Ursache für den Drang in sichere Anlagen gilt die Furcht vor einem weiteren Abflauen der Weltwirtschaft wegen des Handelskonflikts zwischen den USA und Peking. Zuletzt war in chinesischen Medien darüber geschrieben worden, dass die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt Seltene Erden im Handelsstreit als Druckmittel einsetzen und den Export der Metalle in die USA einschränken könnte. Insgesamt nimmt die Furcht vor einer weltweiten wirtschaftlichen Abkühlung zu.

Zweijährige Anleihen legten um 2/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,079 Prozent. Fünfjährige Anleihen kletterten um 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,038 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 101 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,238 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren zogen um 19/32 Punkte auf 104 3/32 Punkte an. Ihre Rendite betrug 2,675 Prozent./la/he