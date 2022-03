US-Anleihen: Deutliche Gewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben ihre zuletzt steile Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,75 Prozent auf 128,52 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 1,72 Prozent. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine dominiert das Geschehen an den Finanzmärkten weiterhin. Die Nachfrage nach als sicher geltenden Wertpapieren bleibt hoch./edh/he