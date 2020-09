US-Anleihen: Aufhellung des Konsumklimas drückt auf die Stimmung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag anfängliche Gewinne eingebüßt.



Sehr lang laufende Papiere rutschten sogar ins Minus. Als Belastung erwiesen sich überraschen gute Zahlen zur Verbraucherstimmung in den USA. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima hatte sich im September stärker als erwartet aufgehellt.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,137 Prozent. Fünfjährige Anleihen stagnierten bei 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,277 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen notierten unverändert bei 99 12/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,690 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 6/32 Punkte auf 98 8/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,447 Prozent./la/fba