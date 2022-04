US-Anleihen: Anfangsgewinne ausgebaut

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch im späten Handel weiter zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,31 Prozent auf 120,88 Punkte. Damit setzte sich die Erholung vom Vortag fort. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere ging entsprechend auf 2,68 Prozent zurück. Am Vortag war sie mit 2,83 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 2018 gestiegen.

Neue Preisdaten belasteten die Notierungen am Anleihemarkt nicht. Auf Herstellerebene hat sich der Preisauftrieb im März auf hohem Niveau weiter beschleunigt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um 11,2 Prozent. Das war der stärkste Zuwachs seit Erhebungsbeginn im Jahr 2010. Nach Daten vom Dienstag sind die Verbraucherpreise im März so stark wie seit gut 40 Jahren nicht mehr gestiegen.

Wegen der hohen Inflation wird von der US-Notenbank Fed ein entschlossenes Gegensteuern erwartet. Allein bis Jahresende werden an den Finanzmärkten Zinsanhebungen von rund zwei Prozentpunkten erwartet. Immer häufiger werden Überlegungen laut, dass die Notenbank anstatt der sonst üblichen Anhebungen um 0,25 Prozentpunkte stärkere Straffungen um 0,5 Punkte vornehmen könnte./bek/he