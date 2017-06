US-Amerikaner kaufen weiter in Deutschland ein

Nach dem Millionendeal von Warren Buffett bei Lanxess wurde jetzt die nächste große Transaktion eines US-Unternehmens in Deutschland bekannt. Der Traktoren- und Landmaschinenhersteller John Deere, an dem Buffett ebenfalls lange Zeit beteiligt war, möchte für 4,4 Milliarden Dollar die deutsche Wirtgen-Gruppe kaufen. Wirtgen ist einer der sogenannte Hidden Champions, also...