US-Aktienfutures nach Thanksgiving-Feiertag im Aufwind!

U.S.-Aktienfutures wurden zu Beginn des vorbörslichen Handels etwas höher gehandelt, nachdem sie in der vorangegangenen Sitzung meist niedriger schlossen. Die Märkte in den Vereinigten Staaten waren am Donnerstag wegen des Thanksgiving-Feiertags geschlossen. Der CEO von AstraZeneca plc (NYSE:AZN) sagte, dass das Unternehmen wahrscheinlich eine neue globale Studie zu seinem COVID-19-Impfstoff durchführen werde, nachdem Zwischenergebnisse der Studie eine 62%ige Wirksamkeit bei einem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung