Die US-Aktien und der Superbowl: Dow Jones, S&P 500, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, Johnson & Johnson, Nike, Microsoft, 3M

was letzte Woche beim Superbowl-Finale zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots passierte, das werden sportbegeisterte mit Sicherheit so schnell nicht vergessen. Doch auch Aktionäre verfolgten das Spiel, auch wenn sie vielleicht gar nicht so sehr am Superbowl interessiert sind. Warum? Frank Hohlraum hat sich das in der letzten Woche genauer angeschaut.

Das Spiel! Die Falcons kontrollierten weite Teile des Spiel und schienen weit vorne zu liegen, aber in den letzten 15 Minuten des Spiels drehten die Patriots doch noch auf und schafften ein Unentschieden von 28:28 zum Ende der regulären Spielzeit. In der anschließenden Overtime machten die Patriots ihren Sieg im 51. Super Bowl perfekt. Warum aber ist dies interessant für Anleger?

Warum sind die Anleger so interessiert? Der Hintergrund dafür ist ein recht interessanter Indikator, der die Aktienkursentwicklung des laufenden Jahres an der Siegmannschaft festmacht. Tatsächlich! Denn im American Football gibt es historisch bedingt zwei Divisionen, die AFC und die NFC, deren Vertreter im Superbowl-Finale um den Sieg kämpfen. Nun ist es so, dass der sogenannte Superbowl-lndikator voraussagt, dass bei einem Sieg des Teams aus der NFC ein gutes Börsenjahr bevorsteht, bei einem Sieg der AFC hingegen die Aktienkurse fallen.

Ein Körnchen Wahrheit! Nun, dies scheint gar nicht so weit hergeholt, denn in den vergangenen 16 Jahren stimmte die Vorhersage dreizehn Mal, bezogen auf den amerikanischen S&P 500 Index, was einer Trefferquote von rund 81 Prozent entspricht.

Haben die New England Patriots mit ihrem Last-Minute-Sieg also dafür gesorgt, dass das Team der AFC gewonnen hat und könnte deshalb 2017 kein gutes Jahr für Aktien werden? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

