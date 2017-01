US-Aktien- Ein seltenes bullisches Signal! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

in der Markttechnik gibt es mehrere Arten Signale des Marktes zu interpretieren. Die gängigsten sind Kursmuster wie etwa Trendkanäle und Umkehrformationen. Aber es gibt viele mehr, wie etwa das Lesen von Kerzenmustern. Hierfür gibt es eigene Bezeichnungen, die etwa Outside- oder Inside-Day. Der Outside-Day beispielsweise beschreibt anhand der Kerze, den Kursverlauf eines Tages dessen Hoch höher liegt als das Hoch des Vortages (der vorherigen Kerze), und dessen Tief tiefer liegt als das Tief des vorherigen Tages. Im Grunde genommen, beschreibt dieser Kursverlauf eine Handelsspanne, die breiter ist als die des Vortages und deutet damit so etwas wie ein Reversal an. In der Regel gilt dieses Muster daher als bullisch, sowohl auf Tages- als auch auf Monatebasis. Das besondere im aktuellen Fall ist allerdings, dass der breit gefasste US-Index S&P 500 solch ein Muster auf Jahreskerzenbasis ausgebildet hat.

Wir haben also ein Outside-Year und auf den ersten Blick sollte das ein überaus bullisches Signal sein. Allerdings gab es in der Historie bisher nur zwei solcher Fälle, nämlich in 1935 und 1982. In diesen Jahren hat der S&P 500 Index einen Wertzuwachs von jeweils 27,9 % und 17,2 % verzeichnet. Dabei war das Signal in 1982, der Beginn einer 18-jährigen Rally, während der S&P 500, in Folge der großen Depression in 1936, alle Gewinne von 1935 wieder abgeben musste. Einen kleinen Unterschied gibt es allerdings dennoch. In 1982 schloss der S&P 500 auf einem neuen Monatshoch, als die Outside-Year Kerze ausgebildet wurde. In 1935 war dies nicht der Fall. Für 2016 gilt allerdings dasselbe wie für 1982.

