US-Aktien: Das sagt die Statistik! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

die US-Berichtsaison erreicht ihren Höhepunkt. In dieser Woche haben einige Tech-Giants wie etwa Apple und Facebook ihre Zahlen für das Q4 2016 vorgelegt. So viel sei vorausgeschickt: Sie sind nicht schlecht ausgefallen, aber auch nicht übermäßig gut.

Im Rahmen dieser Analyse interessiert uns mehr die saisonale Entwicklung von Aktienkursen. Diese kann mithilfe statistischer Betrachtung der historischen Kurse sichtbar gemacht werden. So zeigte diese Analyse beispielsweise, dass nach einer Amtseinführung eines neuen US-Präsidenten Aktien im Schnitt positiv performten, ehe es im Februar dann zur ersten ernstzunehmenden Schwäche kam. Diese Erkenntnis beruht auf den statistischen Werten der letzten 50 Jahre. Die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Korrektur steigt also, je weiter der Februar voranschreitet.

Januar als Indikator?

Eine weit verbreitete Annahme ist, dass das Jahr, bezogen auf die relative Performance, in etwa derjenigen im Januar entspricht. Soll heißen: Schneiden Aktien im Januar negativ ab, so wird auch das Jahr in der Regel eine schwache Performance abliefern. Schauen wir uns die letzten drei Jahre an, in denen der S&P 500 Index jeden Januar negativ abgeschnitten hat, dann fällt auf den ersten Blick auf, dass die Aussage nicht immer zutrifft. Das kratzt ein wenig an dem Wahrheitsgehalt dieser Annahme. Bei genauerer Betrachtung und einem größeren Beobachtungszeitraum relativiert sich die scheinbare Schwäche jedoch. Im umgekehrten Fall, also bei einem positiven Kursverlauf im Januar, lag die durchschnittliche jährliche Performance seit 1950 bei 12,5 % und die Jahresperformance fiel in 88 % aller Fälle positiv aus.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

