US-Aktien: Ein heiterer März erfreut des Anlegers Herz! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

nach der Rede des US-Präsidenten Donald Trump haben die wichtigsten US-Aktienindizes allesamt neue Allzeithochs verzeichnet. Trump hatte Infrastrukturpläne konkretisiert, hielt sich jedoch bezüglich der Steuerreformen zunächst bedeckt. Das hatte dem Markt gereicht, um den besten Tag des Jahres zu verzeichnen. Da nun auch der letzte Monat im ersten Quartal des neuen Jahres beginnt, wird es Zeit, sich die historisch-statistische Wahrscheinlichkeit für den weiteren Verlauf anzuschauen.

März generell positiv

Schaut man sich den S&P 500 Index und seine durchschnittliche Performance seit 1950 an, so ist der März gemessen an der durchschnittlichen Performance der viertstärkste Monat im Jahr. Das ist schon mal positiv. Schaut man sich die Performance der beiden vorangegangenen Monate an, dann hat der Index den Monat März in über 70 % aller Fälle positiv abgeschlossen, sofern auch der Januar und Februar positiv waren. Der S&P 500 Index schloss jedoch vier vorangegangene Monate positiv ab. In solch einem Fall wurde der Monat März in über 80 % aller Fälle positiv abgeschlossen. Was kann da also noch schiefgehen?



Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

