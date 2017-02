US-Aktien: Der drittstärkste Bullenmarkt aller Zeiten! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

US-Indizes hangeln sich entlang einer sogenannten „Wall of Worry“ von Allzeithoch zu Allzeithoch. Doch die „Wall of Worry“ wird nicht in dem viel beachteten Angst-Barometer Volatilitätsindex sichtbar. Dieser notiert weiterhin auf niedrigem Niveau. Von Risiko also keine Spur, zumindest was die Nachfrage nach Absicherungsoptionen angeht. Die statistische Wahrscheinlichkeit befürwortet bei niedrigen Leveln im VIX-Index weiterhin stabile Aktienmarktkurse und nicht wie oft angenommen bald fallende, da tiefe Stände im VIX-Index auf ein baldiges Reversal zum Mittelwert hindeuten würden.

Der drittbeste Bullenmarkt

Gehen wir nach der Definition, dass ein Bärenmarkt dann vorliegt, sofern Aktien-Indizes einen Absturz von 20 % erfahren, dann gehört der aktuelle Bullenmarkt zu dem drittstärksten gemessen an der Performance in der Historie seit 1928. Der aktuelle Bullenmarkt begann gemäß der Definition im März 2009. Der Wertgewinn des S&P 500 Index betrug in diesem Zeitraum 249 %. Um auf den zweiten Rang zu gelangen, müsste der Index eine Performance von 267 % erzielen und den Bullenmarkt zwischen 1949-1956 auf den dritten Platz zu verweisen. Der stärkste Bullenmarkt dauerte von 1987-2000 und wies eine Performance von 582,15 % auf.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Ihr Robert Sasse