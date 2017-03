US-Aktien: Die Zeit der Ruhe ist vorbei!

Lieber Leser,

seit anderthalb Wochen tendieren US-Aktienmärkte mehr abwärts als nach oben. Der Dow Jones Index hat am Dienstag das erste Mal seit 109 Tagen einen Tagesverlust von mehr als 1,0 % verzeichnet und schloss am Donnerstag sechs Tage in Folge tiefer. Der breit gefasste S&P 500 Index zog am Freitag mit seinem ersten Tagesverlust über 1,0 % nach. Sollte man sich also nun Sorgen machen?

Muss man sich Sorgen über den Trend machen?

Eigentlich nicht, denn die statistische Wahrscheinlichkeit spricht weiter für längerfristig stabile Kurse. Der Trend ist weiterhin nach vielen markttechnischen Kriterien intakt. Man sollte aber bedenken, dass nun die Zeit der überaus geringen Volatilität aller Voraussicht nach vorbei ist. Höhere Volatilität bedeutet noch keinen Crash. Doch damit gehören Tagesverluste von mehr als 1,0 % immer mehr der Normalität an, im Extremfall auch Korrekturen von mehr als 5,0.

Zudem kommen nun auch die weniger markttechnischen Aspekte auf die Agenda. So ist beispielsweise in der nächsten Woche Quartalsende. Rein aus der erwartungstechnischen Perspektive heraus, also im Vergleich zu den realen Entwicklungen, wäre der Zeitpunkt für eine Korrektur aus unserer Sicht passend.

Diese 5 Aktien erwarten jetzt einen unwiderstehlichen Anstieg!

Erfahren Sie jetzt das Geheimnis von 5 Aktien, die …

… satte Gewinne trotz flauem Aktienmarkt bringen!

… jetzt vor einer unvergleichlichen Kursexplosion stehen!

… 2017 alles andere in den Schatten stellen werden!

Erfahren Sie die Namen der 5 Aktien jetzt HIER! KOSTENLOS!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.