US-Aktien- Wo ist die Volatilität geblieben? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

US-Börsen haben erneut eine kurze Woche, allerdings ziemlich ereignisreich. Die Quartalssaison ist voll im Gange, einige wichtige Konjunkturdaten werden veröffentlicht, Yellen hält gleich zwei Mal Reden und die Amtseinführung Trumps steht für Freitag auf dem Plan. Die Berichtssaison fing diesmal jedoch nicht mit Alcoa, sondern mit den Finanzschwergewichten an. Wie erwartet legten die ersten gute Geschäftszahlen am Freitag vor. Dennoch, haben es Finanzwerte in dieser Woche schwer, sich gegen die defensiven Titel zu behaupten.

Volatilitätsindex weiterhin am Tief

Der VIX –Index (Volatilitätsindex) zeigt, vereinfacht ausgedrückt, die Preise für Absicherungen (Optionen) gegen einen fallenden S&P 500 Index. Wird das Risiko als hoch eingeschätzt, so steigt die Nachfrage nach diesen Optionen und somit auch die Preise dafür und damit schließlich auch der VIX-Index. Daher korrelieren der S&P 500- Index sowie der VIX-Index in der Regel negativ zueinander. Allerdings ist es nicht so, dass der VIX-Index langfristige Auf- und Abwärtstrends aufweist, sondern er bewegt sich nach dem Prinzip Mean-Reversion. Er fluktuiert in der Regel um seinen Mittelwert, weshalb man ihn oft als Kontraindikator nutzt, denn, je länger der S&P 500 Index steigt umso unsicherer werden Anleger, was sich in der höheren Nachfrage nach Absicherungen zeigt, die sich im Laufe eines tatsächlichen Risikos noch mal verstärkt. Über die Prognosekraft des VIX-Index lässt sich allerdings streiten, denn oft ist es wie die Suche nach der Antwort auf die Frage: „Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei?“ Der VIX-Index scheint sich aktuell kaum von den Unsicherheiten eines neuen Präsidenten Trump beeindrucken zu lassen. Der langfristige Durchschnitt liegt bei 20 Punkten. In den letzten 5 Jahren stieg der Index selbst bei erhöhtem Risiko nicht darüber. Die längsten Phasen, in denen der Index unterhalb des langfristigen Durchschnitts geblieben ist, waren 4 und 6 Jahre. Food for Thought!

