US-Aktien: Welches Risiko bedeuten die neuen Allzeithochs? (S&P 500, Dow Jones, NASDAQ)

in der gesamten vergangenen Woche haben wir uns mit der statistischen Auswertung der US-Aktien-Performance im Zuge der Amtseinführung von Donald Trump beschäftigt. Dabei haben wir argumentiert, dass die Wahrscheinlichkeit für einen starken Einbruch nach der Amtseinführung historisch betrachtet recht gering erscheint. Nach einer kurzen Phase der Verunsicherung, die sich aber größtenteils in den Währungsmärkten gezeigt hat, wurde diese Annahme nun bestätigt.

Was passiert nun in den kommenden Tagen und Wochen? Die statistischen Daten sind recht vielversprechend. Aus ihnen lässt sich ablesen, dass es in den nächsten 5-10 Tagen zu einem guten Push nach oben in den Aktienkursen kommen kann. Erst danach könnte im Februar eine Korrektur einsetzen.



S&P 500 und NASDAQ erreichen neue Allzeithochs

So haben der S&P 500 Index und der NASDAQ Index am Dienstag (24.01.2017) neue Allzeithochs erreicht. Der DAX-Index profitierte ebenfalls von dieser Stärke und brach aus seiner engen Range aus. Apropos Range: Die geringe Volatilität der letzten Tage trotz der Amtseinführung von Trump deutete ein geringes Risiko an. Der S&P 500 Index hat nun seit insgesamt 70 Tagen kein Verlust von mehr als 1,00 % auf Tagesbasis verzeichnet. Seit 1994 ist dies der längste Zeitraum, in dem sich diese Tendenz zeigte. Darüber hinaus schloss der Index innerhalb der letzten 50 Tage nie 1,50 % unterhalb des Allzeithochs. Übermäßige Euphorie ist dennoch nicht angebracht. Wie bereits erwähnt: In etwa 5-10 Tagen könnte der Markt zu einer statistisch gesehen wahrscheinlichen Korrektur ansetzen.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

