US Aktien: Welche Sektoren haben neue Allzeithochs erreicht? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

die US-Indizes setzen ihre Rally wie erwartet fort. Doch es gab einen geringfügigen zeitlichen Versatz beim Erklimmen neuer Allzeithochs, was darauf hindeutet, dass einige Sektoren einfach besser laufen als andere. So hat vor allem der technologielastige NASDAQ-Index die erste ernstzunehmende Schwäche seit Langem mit Bravour gemeistert und gab im Gegensatz zum Dow Jones Industrials Average Index kaum nach. Das vollzog sich vor zwei Wochen, als Aktienmärkte infolge des beschlossenen Einreiseverbots den Wochenauftakt mit Abgaben begonnen hatten. Seit Montag haben nun allerdings alle bedeutenden Indizes neue Allzeithochs erreicht.

Aus welchen Sektoren haben Aktien die meisten Allzeithochs erreicht?

Wir wollen daher etwas tiefer graben und erfahren, aus welchen Sektoren die meisten Allzeithochs am Montag kamen, als alle Indizes auf ihre Hochs gestiegen sind. Dazu betrachten wir jedoch den breit gefassten S&P 500 Index. Angeführt wird die überaus positive Performance vom Industriesektor. 17,4 % aller Aktien aus diesem Sektor haben neue Allzeithochs erklommen. Ihnen folgen die Financials mit einem Anteil von 15,9 %. Danach fällt der Anteil rapide ab. Der drittbeste Sektor mit einem Aktienanteil von 8,5 % sind Verbrauchs-Konsumgüter, gefolgt vom anderen Konsumgütersektor mit 8,1 %. Danach rentieren Versorger an vierter Stelle, gefolgt von Technologie und Rohstoffen. Alles in allem lässt sich daraus bereits ableiten, dass abgesehen vom Finanzsektor die zuletzt etwas zurückgebliebenen Sektoren nun nachgezogen haben.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

